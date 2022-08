Sony Interactive et Tencent ont chacun croqué un bout de FromSoftware Sony Interactive et Tencent ont chacun croqué un bout de FromSoftware

Depuis bientôt 10 ans (un peu plus de 8 pour être précis), Kadokawa Games a entre ses mains FromSoftware, studio qu'on ne présente plus et dont la popularité se fait de plus en plus grandissante : on doit rappeler que rien qu'aux USA, Elden Ring a intégré le top 10 des jeux les plus vendus de tous les temps. Voilà quoi.



Et afin de renforcer son nouveau partenariat fait avec Tencent et Sony pour l'animation comme le JV, Kadowaka a accepté de partager son précieux gâteau, laissant chacun des concernés grignoter une part de FromSoftware : Sony détient du coup 14,09 % du studio, Tencent (via sa filiale Sixjoy Hong Kong) 16,25 %, tandis que Kadokawa reste actionnaire majoritaire avec 69,66 %.



A voir ce que cela changera pour l'avenir...