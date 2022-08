[Rumeur] De nouveaux titres Activision Xbox 360 arrivent en rétrocompatibilité [Rumeur] De nouveaux titres Activision Xbox 360 arrivent en rétrocompatibilité

Alors que se finalisent normalement les derniers points concernant l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, des indices laissent entendre que les choses vont dans le bon sens. Déjà ce week-end, nous apprenions que la base de données du Microsoft Store cachait une version Xbox de Candy Crush Saga (on ne sait jamais, si ça intéresse quelqu'un) mais plus importante encore, selon Nick Backer de Xbox Era, une mise à jour surprise de la rétrocompatibilité Xbox 360 est pour bientôt, intégrant « certains jeux Activision » qui n'ont pas encore été mis à disposition jusqu'à présent.



Si on peut oublier les jeux Marvel comme X-Men Origins : Wolverine (à moins d'une nouvelle négociation des droits), la parfaite logique voudrait que l'on parle de Quake 4 et le reboot 2009 de Wolfenstein, deux titres des studios Bethesda certes, mais à l'époque édité par Activision.