Lies of P : les développeurs reconnaissent avoir utilisé Pinocchio pour se faire connaître

n'a pas non plus échappé au stand Xbox de la GamesCom et s'il n'y a rien de plus à récupérer coté gameplay, on repart tout de même avec quelques petites informations que voici :- Le développeur coréen, très heureux de se démarquer de ses homologues en faisant autre chose que du jeu mobile/PC, reconnaît avoir utilisé l'univers de Pinocchio pour davantage faire parler de cette production, et du studio.- L'équipe a particulièrement adoré tordre les aspects les plus profonds de la licence, largement exploitables dans un cadre bien plus adulte.- La Confrérie Noire (visible en fin de la bande-annonce) vous chassera constamment (ils n'aiment pas les « menteurs »).- A ce sujet, opter pour des mensonges durant vos discussions pourra avoir un impact « considérable », et les joueurs ne pourront s'attendre aux conséquences.- On pourra interchanger nos lames et poignées de base pour des centaines de combinaisons d'armes.C'est tout pour l'instant, et on retourne patienter jusqu'en 2023 pour la sortie sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, directement dans le Game Pass.