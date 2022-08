[Rumeur] Vers un jeu Blade chez Ubisoft ?

Nouvelle rumeur avec les pincettes de circonstance : Ubisoft pourrait bien travailler sur une adaptation de la franchisede Marvel, elle qui doit justement revenir (rebooté) au cinéma en novembre 2023 si tout va bien.Pour déterminer cela, le Youtuber JorRaptor (via VGC) a remarqué une nouvelle publication sur Instagram de l'acteur Edwin Gaffney (qu'on a déjà aperçu dansen passant), posant aux cotés d'Alex Martin lors d'une séance de motion-capture, avec l'utilisation des hashtags #ubisoft et #ubisoftgames. Plus important, la publication est accompagnée d'une deuxième photo où les deux hommes ont entre les mains un clap estampillé Marvel en lien évident avec(Bassam Tariq, réalisateur du film à venir).Après il est également possible que l'on file vers un melting-pot façonmais dans tous les cas, une officialisation ne serait pas surprenante vu la nouvelle proximité d'Ubisoft avec Disney, entreet un nouveau, tous deux chez Ubisoft Massive.