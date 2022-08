Deadline : à défaut d'une suite en JV, Days Gone va avoir son adaptation au cinéma Deadline : à défaut d'une suite en JV, Days Gone va avoir son adaptation au cinéma

Cela peut surprendre ou éventuellement redonner espoir pour l'avenir de la franchise actuellement considérée comme morte (en tout cas, Sony Bend planche sur autre chose) : selon Deadline qui a des informations toujours sûres pour tout ce qui touche au grand écran, PlayStation Productions aurait lancé le chantier d'une adaptation ciné de Days Gone, avec déjà deux noms :



- Sheldon Turner au scénario (In The Air)

- Sam Heughan (Outlander) pour incarner Deacon St. John



Si confirmé, cela se rajouterait aux nombreux projets en cours de PlayStation Productions après le succès ciné de Uncharted, à savoir :



- The Last of Us (2023) en série pour le compte de HBO

- Gran Turismo (2023) en film

- Ghost of Tsushima en film par le réalisateur de Cobrai Kai

- Twisted Metal en série pour le compte de NBCUniversal

- Horizon en série pour le compte de Netflix

- God of War en série pour le compte d'Amazon Prime

- Et donc Days Gone, en film