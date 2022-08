Charts Japon : le rapport pour deux semaines

le nouveau rapport propose le bilan de deux semaines au lieu d'une

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 1er au 14 août 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Comme cela arrive parfois,(jeudi 11 août étant un férié au Japon), d'où les chiffres très volumineux pour la Switch et la PlayStation 5 tandis que le reste ne surprendrait même pas dans un classement sous 7 jours… On se contentera donc de signaler quedépasse les 100.000 ventes en boîte, et quenous refait coucou, certains revendeurs imposant un bundle avec la console.Le reste du mois ne devrait rien apporter de bouleversant, si ce n'est les derniers jours (donc le rapport du 1er septembre) avec les lancements deet