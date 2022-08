Embracer Group va aussi gérer tout ce qui touche à la gestion du Seigneur des Anneaux Embracer Group va aussi gérer tout ce qui touche à la gestion du Seigneur des Anneaux

Le très vorace Embracer fait de nouveau parler de lui en annonçant une nouvelle vague de rachat, suffisant pour constituer un 11e pôle opérationnel (façon Koch Media, THQ Nordic & co) sous le nom de « Embracer Freedom ».



Et ça commence très fort pour ce 11e pilier avec l'intégration de Middle Earth Entreprises, la boîte qui va gérer tout ce qui touche de près ou de loin à l'univers du Seigneur des Anneaux, ce qui n'empêchera pas d'autres éditeurs d'exploiter ces licences (même hors JV). Juste que c'est Embracer qui gérera les partenariats en prenant les chèques. « Embracer Freedom » ajoute également la plate-forme de karaoké Singtrix (conçu par les anciens de Guitar Hero) et le petit studio Bitwave Games.



Parmi les autres achats, il y a également Gioteck (fabriquant européen de casques et manettes), la surprise Limited Run Games qu'on ne présente plus, les développeurs Tripwire Interactive (Killing Floor) et Tuxedo Labs (Teardown) mais aussi les boîtes japonaises Tatsujin et Toaplan.



L'équivalent de 560 millions d'euros a été lâché pour tout cela, et Embracer espère avoir rentabiliser l'ensemble d'ici l'année fiscale 2025.



Bonus :

Un autre studio JV a été racheté en même temps que tout cela, mais son identité n'a pas encore été dévoilé pour des raisons contractuelles.