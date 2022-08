[LEAK] 2 nouveaux persos pour Multiversus

La Saison 1 dese lancera officiellement dans la journée, et il n'y a pas besoin d'attendre un nouveau communiqué pour découvrir que deux nouvelles stars rejoindront le casting en plus de Morty (aujourd'hui) et Rick (plus tard) :- Black Adam (logique vu le film en octobre)- Stripe (le méchant Gremlins du premier film)L'information a en effet été leakée via une publicité apparue à l'avance sur de nombreuses boutiques en ligne dont le Xbox Store. En voici d'ailleurs le visuel en attendant quelque chose de meilleure qualité.