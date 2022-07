Ciné : vers un autre reboot pour Tomb Raider

Loin d'être un succès, le reboot cinématographique de(2018), qui suivait plus ou moins le même style que la trilogie reboot de Crystal Dynamics, devrait en rester au one-shot vu les retours de The Wrap : la société MGM (aujourd'hui racheté par Amazon) qui a produit le film vient de perdre les droits de la licence, faute d'avoir pu montrer quelque chose de concret pour une suite (la deadline était pour mai 2022).Les offres sont de nouveau ouvertes pour quiconque est intéressé par de nouveaux projets au cinéma (coté série, Netflix s'occupe d'un animé), désormais sans l'actrice Alicia Vikander puisque l'on parle déjà d'un nouveau « redémarrage complet ».Pendant ce temps, Crystal Dynamics prépare le prochain épisode, sous Unreal Engine 5 et pour le compte d'Embracer, avec en renfort le réalisateur decomme lead-designer.