Diablo Immortal maintient le cap en dépassant les 100 millions de dollars en revenus

a essuyé de nombreuses critiques et c'est peu de le dire, mais il faut reconnaître que le statut de la licence a néanmoins fait son effet : selon Sensor Tower, le titre vient de dépasser le cap des 100 millions de dollars en recettes, et ce en l'espace de deux mois. A titre de comparaison selon le site précité, c'est mieux que(actuel plus gros succès de Nintendo sur le marché mobile) mais néanmoins bien loin d'unpar exemple (les 100 millions ont été atteints 4 fois plus rapidement).Blizzard peut donc se frotter les mains, surtout que le titre peut prendre un gros coup d'accélérateur avec le lancement en Chine plus tôt cette semaine, où il s'est classé top 1 des téléchargements sur l'AppStore, et dans le top 3 des jeux ayant généré le plus de revenus.