Tactics Ogre : Reborn se confirme avant l'heure Tactics Ogre : Reborn se confirme avant l'heure

Square Enix a récemment reporté Forspoken pour alléger son gros planning de fin d'année, mais ne résistera finalement pas à apporter une petite friandise supplémentaire en novembre 2022 avec Tactics Ogre : Reborn dont l'officialisation proche ne fait plus aucun doute : toute a été leaké sur le PS Store, dont des visuels.



Il s'agira sans surprise d'un remaster de l'épisode PSP (traduction FR encore à confirmer), et on sait au moins que ça sortira sur PlayStation 5 et PlayStation 4 même si l'on ne doute pas que d'autres supports seront au programme, au hasard le PC et la Switch.