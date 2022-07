Persona 5 Royal : pas d'upgrade PS5 gratuite pour les possesseurs de la version PS4

Sans raison particulière autre que « voilà quoi... » (avec les excuses de routine), Atlus nous annonce qu'il n'y aura aucune upgrade gratuite pour les possesseurs desur PlayStation 4 qui souhaiterait faire la transition vers la version PlayStation 5 attendue le 21 octobre 2022. Tant pis, et ceux qui veulent repasser à la caisse auront néanmoins droit à une version boîte, également sur Switch, même si les plans sur ce sujet restent à préciser en occident.On rappelle qu'à la même date sont également concernés le PC, les Xbox Series et la Xbox One, avec proposition Day One dans le Game Pass.