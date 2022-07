Red Dead Online : le suivi ne sera plus aussi soutenu, pour privilégier le chantier GTA VI Red Dead Online : le suivi ne sera plus aussi soutenu, pour privilégier le chantier GTA VI

Rockstar doit faire des choix (et un recrutement massif n'est pas à l'ordre du jour, la boîte préférant se reposer sur l'expérience de son équipe) et annonce que pour pousser davantage le développement de Grand Theft Auto VI, il faudra se faire à l'idée que le suivi de Red Dead Online va en prendre un coup.



On ne parle pas d'abandon, car ça ferait tâche en terme de communication, mais nous n'en sommes pas loin quand on nous annonce que le suivi ne sera désormais faits que d'events mensuels et de temps en temps des missions « Telegram », mais il n'y aura plus de MAJ « majeures » de contenus thématiques comme les précédentes années.



Pour GTA Online, rien ne bouge mais en même temps, l'audience est toute autre.