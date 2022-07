Lollipop Chainsaw : le remake confirmé

Le sous-entendu de Yoshimi Yasuda était assez clair mais c'est maintenant pleinement confirmé : le jeu d'actionva avoir droit à son remake en 2023 sur des supports encore non annoncés, dans le cadre des 10 ans de la franchise dont Dragami Games a récupéré les droit et une trentaine des développeurs d'origine.On se méfie de l'appellation « remake » dont le résultat peut davantage tendre vers le remaster, mais on nous promet au moins des graphismes revus, une modification de l'OST (quelques droits ont été perdus depuis) et divers changements.