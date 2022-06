XIII Remake : Microids tiendra sa promesse

STABLE

Tabassé par la critique en raison de son état catastrophique au lancement, le remake dea accueilli quelques MAJ de routine pour corriger quelques problèmes mais Microids avait surtout promis de sérieusement revoir sa copie, et parole sera tenue comme on le découvre avec un communiqué officielle.Le studio Tower Five a repris les choses en main depuis plus d'un an et prépare une upgrade majeure dont la date est signée pour le 13 septembre avec au programme :- Tout un tas de correctifs- Un nouveau rendu avec changement de direction artistique- Le HUD revu- Des améliorations sur le sound-design- Une IA retravaillée- Du 30FPSsur Switch- Du 60FPSsur PlayStation 5 et Xbox Series- Le retour du multi, jusqu'à 13 joueursSeul bémol : le communiqué paru sur la page Steam du jeu a été supprimé entre-temps, peut-être parce qu'il a été diffusé avant l'heure, ou alors parce qu'un report est tombé entre temps.