Persona 5 Royal : les version PC, One et Series intégreront la totalité des DLC

Bonne nouvelle pour les retardataires, Atlus annonce que le retour dele 21 octobre se fera dans une édition qui inclura la totalité des DLC, soit environ 45 éléments majoritairement faits de musiques et costumes tirés des anciens épisodes mais également d'autres franchises commeet, sans oublier des items d'aide, des défis et Arsène « Raoul » Lupin en Persona à débloquer.Tout gratuit, c'est beau, encore plus quand on sait que le titre sera lâché Day One dans le Game Pass, et on en vient à être surpris que la version PlayStation 5 qui sortira le même jour ne semble pas concernée par cette belle attention. En tout cas le communiqué d'Atlus n'en fait pas mention.