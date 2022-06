Selon Tom Henderson, EA dévoilera FIFA 23, Need for Speed et Skate 4 courant juillet Selon Tom Henderson, EA dévoilera FIFA 23, Need for Speed et Skate 4 courant juillet

Le toujours très bavard Tom Henderson vient faire savoir (selon ses sources, comme d'hab) que juillet serait le mois où Electronic Arts dévoilerait ses trois derniers gros morceaux de l'année fiscale en cours, donc FIFA 23, Skate 4 et le retour de Need for Speed. Pour les quelques détails, voici donc.



Concernant Skate 4 :

- Révélation dans la première moitié de juillet.



Concernant Need for Speed :

- Révélation dans la seconde moitié de juillet.

- Henderson valide les propos de Jeff Grubb sur un rendu mélangeant réalisme et effets « anime ».

- Personnages et cinématiques rappelant la série The Boondocks.

- Retour du monde ouvert avec la possibilité d'y rencontrer d'autres joueurs.

- Probablement titré « Need for Speed : Unbound » mais possible que ce soit un nom de code.



Concernant FIFA 23 :

- Révélation dans la seconde moitié de juillet.

- Henderson dément les rumeurs d'un passage en F2P.



Rappelons qu'il s'agira du dernier épisode de la franchise à emprunter le nom FIFA, avant le passage à EA Sports FC en fin d'année prochaine.