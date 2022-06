Cinéma : Sonic the Hedghehog 2 a enfin atteint les 400 millions de dollars en recettes Cinéma : Sonic the Hedghehog 2 a enfin atteint les 400 millions de dollars en recettes

Nous étions censés être en bout de course il y a un mois mais grâce à son maintien dans quelques salles à travers le monde, Sonic the Hedghehog 2 aura réussi à gratter suffisamment de tickets supplémentaires pour intégrer le club très fermé des adaptations ayant réussi à dépasser le cap des 400 millions de dollars de recettes au cinéma.



Le film n'étant pas encore disponible au Japon (et sans date en Chine), tous les espoirs sont permis pour lui octroyer un ou deux millions de plus et ainsi dépasser Uncharted.



Rien qui ne pourra en revanche inquiéter le top 3, si ce n'est un très grand challenger à venir en 2023 qui par l'aura de sa licence peut très bien renverser la totalité du classement : Super Mario.



1) Warcraft : 439 millions de dollars (dont la moitié en Chine)

2) Pokémon : Détective Pikachu : 433 millions

3) Rampage : 428 millions

4) Uncharted : 401 millions

5) Sonic the Hedgehog 2 : 400 millions

6) Angry Birds : 352 millions

7) Prince of Persia : Les Sables du Temps : 336 millions

8) Sonic the Hedgehog : 320 millions