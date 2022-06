GamesCom 2022 : Nintendo comme Sony esquiveront le salon de Cologne (conférence et exposant) GamesCom 2022 : Nintendo comme Sony esquiveront le salon de Cologne (conférence et exposant)

La GamesCom fera son retour en « physique » du 24 au 28 août et si les candidats seront nombreux pour montrer leurs nouveautés, de même que le public si on en croit les organisateurs (60.000 billets déjà vendus), il y aura aussi des absents de taille : après Activision, Take-Two et Nintendo, c'est maintenant PlayStation qui annonce esquiver le salon de Cologne.



Problème même pour ceux qui n'avaient pas l'intention de se rendre sur place : pour avoir le droit de placer un trailer durant la grosse conférence d'ouverture, il faut faire partie des exposants, signifiant donc qu'il n'y aura rien à attendre coté informations et annonces de la part des précités durant le show de Geoff Keighley.



Pas si grave quand on sait que chacun adopte désormais son propre rythme d'actualité, et à ce sujet, on retourne attendre l'annonce d'un (vrai) Nintendo Direct (n'oubliez pas celui de Xenoblade Chronicles 3 cette après-midi) et un petit State of Play spécialement dédié à God of War Ragnarok. Vite.