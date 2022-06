Anecdote : High on Life et The Quarry étaient en fait des exclusivités Stadia

Petite anecdote du week-end : selon les sources du site économique Axios, le récemment sortide Supermassive et le tout juste annoncéde Squanch Games étaient des exclusivités Stadia, avant que Google ne décide de réduire ses activités et plusieurs de ses partenariats.Supermassive a pu poursuivre son projets aux cotés de 2K Games, tandis quedu créateur de « Rick & Morty » a continué son chantier en indépendant, non sans un petit chèque de Microsoft pour assurer son lancement Day One dans le Game Pass en fin d'année (prévu sur PC, Xbox Series et Xbox One).A ce propos et pour rebondir sur le second cité, il est probable que le deal avec Kojima Productions ait également lien avec le projet annulé de Kojima pour Stadia. Au moins dans les bases.