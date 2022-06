Overwatch 2 débutera sa bêta fin juin

Blizzard nous prévient déjà que la bêta fermée dedébutera le 28 juin sur PC, PlayStation et Xbox, et rappelle qu'un Live spécial aura lieu le 16 juin (à 19h00) pour justement avoir les détails pour l'inscription et une présentation de la Reine Junker qui sera jouable durant cette bêta.Le jeu débutera ensuite sa carrière le 4 octobre, en format F2P on rappelle, via une Early Access qui concernera la totalité des supports, dont la Switch, seule apparemment pas conviée pour cette bêta.