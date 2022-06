Devolver chute lourdement en bourse après plusieurs déceptions commerciales Devolver chute lourdement en bourse après plusieurs déceptions commerciales

Devolver Digital avait besoin de la bourse pour prendre un nouvel envol et doit déjà faire avec les aléas du marché 7 mois après son introduction, se prenant une chute de 48 % de sa valeur boursière après l'annonce obligatoire de ses résultats.



Car la boîte a beau anticiper un CA et un bénéfice en hausse sur la totalité de l'année fiscale, avec en tête d'affiche Return to Monkey Island (entre autres), elle doit également reconnaître que les premières sorties de 2022 ont toutes eu des ventes inférieures aux attentes, que ce soit Shadow Warrior 3, Weird West et Trek to Yomi.



Devolver cite en cause une plus grande compétition mais également des « facteurs spécifiques » sans citer lesquels. Peut-être des notes plus basses qu'attendues ? Dans tous les cas, une partie de la mise a été récupérée vu que tous ces titres se sont retrouvés à la sortie soit dans le Game Pass, soit dans le PlayStation Now.