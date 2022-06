Summer Game Fest : Nacon et Koch Media ''Prime Matter'' annoncent leurs propres showcase Summer Game Fest : Nacon et Koch Media ''Prime Matter'' annoncent leurs propres showcase

Deux showcase viennent s'ajouter au programme printemps/été, avec pour commencer le label « Prime Matter » de Koch Media qui rempilera pour une deuxième année (le 17 juin à 19h00), avec on espère quelque chose de plus marquant que l'année passée. La matière première est déjà là, hors nouvelles annonces, avec notamment le remake de System Shock ou encore Gungrave G.O.R.E., tous deux « censés » sortir cette année.



Plus lointain, le showcase de Nacon se calera le 7 juillet (également 19h00) et là encore, il y a de quoi montrer du gameplay avec les sorties cette année de The Lords of the Ring : Gollum, le Steelrising de Spiders, et pourquoi pas des nouvelles de Hell is Us, le projet RoboCop ou un certain Test Drive Unlimited : Solar Crown qui enchaîne les reports (désormais pour 2023).