Une année fiscale record pour la Pokémon Company Une année fiscale record pour la Pokémon Company

La Pokémon Company n'a jamais été aussi puissante que durant la dernière année fiscale, le dernier rapport officiel évoquant une année fiscale record (d'avril 2021 à mars 2022) avec un CA équivalent à 1,6 milliard de dollars, pour 320 millions de dollars en bénéfices nets, soit plus du double de l'année fiscale précédente. Pas une surprise quand on sait que 35 millions de jeux ont réussi à être écoulé en l'espace de 12 mois seulement, dont :



- Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante : 14,65 millions

- Légendes Pokémon : Arceus : 12,64 millions

- Pokémon Epée & Bouclier : 3,18 millions

- New Pokémon Snap : 2,4 millions

- Pokémon Let's Go : 1,24 million



Et vous pouvez ajouter derrière les revenus des jeux mobiles (dont Pokémon GO), les toujours aussi populaires cartes à jouer, les peluches, etc.



Et le phénomène ne va pas entrer en pause de si tôt avec la sortie en fin d'année de Pokémon Écarlate & Pokémon Violet, le développement toujours en cours de Détective Pikachu 2 et on imagine d'autres surprises en cours.