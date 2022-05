PlayStation Productions confirme les futures séries TV God of War, Horizon et Gran Turismo PlayStation Productions confirme les futures séries TV God of War, Horizon et Gran Turismo

Encore un coup d'accélérateur pour la branche PlayStation Productions qui, déjà forcément d'avoir fait d'Uncharted le quatrième plus gros succès du cinéma en matière d'adaptation de l'univers JV, nous annonce trois nouveaux projets.



Ainsi, aux cotés de la série The Last of Us (HBO), la série Twisted Metal (NBCUniversal) et le film Ghost of Tsushima sont annoncées trois nouvelles séries :



- Horizon (Netflix)

- God of War (Amazon)

- Gran Turismo (N.C.)



Les deux derniers cités sont d'ailleurs une confirmation de récentes rumeurs.