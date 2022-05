Final Fantasy IX : l'adaptation en série d'animation sera dévoilée cette semaine Final Fantasy IX : l'adaptation en série d'animation sera dévoilée cette semaine

Annoncé l'année dernière et sans nouvelle depuis au point que l'information était sortie de notre esprit, la série d'animation Final Fantasy IX est toujours en chantier et nous aurons officiellement un premier aperçu cette semaine durant la Licensing Expo de Las Vegas, par le groupe d'animation Cyber Group Studios.



Aucun détail pour le moment si ce n'est que cette adaptation visera un public « plutôt jeune », mais on se demande surtout si l'occasion n'est pas toute trouvée pour que Square Enix confirme l'un des derniers morceaux du « Nvidia LEAK » encore non annoncés : un remake de Final Fantasy IX, justement, même si l'on préfère déjà s'attendre à quelque chose de la trempe de Chrono Cross.