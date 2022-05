Electronic Arts cherche une fusion de poids pour assurer son avenir Electronic Arts cherche une fusion de poids pour assurer son avenir

Des trois plus gros tiers occidentaux, nous avons donc Activision Blizzard sur le point d'être racheté par Microsoft, Ubisoft qui cherche un énorme mécène pour fuir le marché boursier et les OPA, et désormais Electronic Arts qui compterait sécuriser son avenir en cherchant à être racheté, ou plutôt à fusionner.



Des sources sérieuses de Puck, le PDG du géant Comcast serait entré en discussion avec l'éditeur roi du sport (entre autres choses) dans le but de faire fusionner sa propre filiale NBCUniversal avec Electronic Arts, ce qui aurait donné un organisme géant couvrant à la fois le cinéma, le jeu vidéo, et accessoirement les parcs d'attraction. De longs échanges ont eu lieu pendant plusieurs mois avant un coup d'arrêt courant avril, EA ne semblant pas s'y retrouver dans l'opération (pourtant souhaité de base), craignant que la fusion prendrait des allures d'absorption tant NBCUniversal pèse bien plus lourd.



Electronic Arts qui reste loin d'être en danger malgré une légère baisse sur le marché boursier, eux qui viennent de taper environ 1 milliard de dollars en bénéfices dans leur dernier rapport fiscal, mais le marché ne fait qu'évoluer avec une ère d'acquisition et de fusion. D'autres discussions sur le sujet ont eu lieu avec Disney (apparemment pas intéressé) mais aussi avec Amazon et Apple.