Suda51 prépare son nouveau projet, qui devrait être annoncé en fin d'année Suda51 prépare son nouveau projet, qui devrait être annoncé en fin d'année

Bientôt un an que No More Heroes III est sorti sur Switch, et Suda51 prépare tranquillement le prochain représentant de son CV en ayant teasé lors d'un live NetEase (éditeur chinois qui a racheté Grasshopper, entre autres choses) que son nouveau jeu sera annoncé fin 2022, voire début 2023.



Aucun indice si ce n'est les récentes déclarations du concerné qui déjà a spécifié vouloir laisser la franchise No More Heroes en pause pour au moins 10 ans, et qu'il souhaiterait d'ici-là :



- Soit développer de nouvelles licences (trois si possible)

- Soit lancer un partenariat avec Nintendo (il a des idées sur d'anciennes IP)

- Soit relancer l'une de ses propres licences encore aux mains de Grasshopper



Pour ce dernier point, trois choix seulement : Silver Case, Shadow of the Damned et Killer is Dead, dont Suda51 rêve toujours de proposer une vraie version « Complète » (seulement un tiers du script d'origine n'a été utilisé dans le jeu).