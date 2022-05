Charts Japon : les résultats de la Golden Week

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 25 avril au 8 mai 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Nintendo n'aura évidemment pas loupé cette période forte en achat, et sons'impose naturellement avec plus de 300.000 unités hors dématérialisé, avec déjà la quasi-certitude qu'il ne quittera pas le classement de si-tôt.Et c'est naturellement la Switch qui domine de loin le classement (100.000 OLED dans le lot), dépassant enfin le total de la 3DS pour devenir la 3e console la plus vendue de l'histoire du Japon, avec néanmoins peu de chances de lui faire grimper une place supplémentaire : la GameBoy comme la DS tourne chacune autour des 33 millions.Les félicitations s'imposent également pour la PS5 et ses 50.000, mais aussi la Xbox Series qui avec ses 200.000 au total a donc fait la moitié du LTD de la Xbox première du nom. Courage.