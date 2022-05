Halo Infinite : vers un retour des anciennes cartes

Alors que la Saison 2 a récemment débuté et que se prépare la troisième pour la fin d'année,reste critiqué pour son suivi beaucoup trop sage vu le poids de la licence, et en attendant que les choses s'accélèrent avec le renfort de Certain Affinity (dont un mode Battle Royale), une idée toute simple pourrait être trouvé pour « renouveler » un peu les matchs.Car c'est en s'exprimant lors du podcast Kinda Funny Xcast que Joseph Staten, chef de projet sur le dit-titre, a sous-entendu bien comme il faut la haute possibilité de voir revenir certaines cartes cultes de la franchise.Les fans ne refuseraient pas cette pointe d'attention, surtout avec des MAJ graphique sur chacune, quand on sait qu'il aura fallu se contenter de seulement deux nouvelles cartes (certes bien inédites) pour cette Saison 2 qui va durer 6 mois.