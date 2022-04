Dying Light 2 a fait plus de 5 millions de ventes en seulement 1 mois

C'est par un rapide communiqué que Techland nous apprend quea franchi le cap des 5 millions d'unités vendues à travers le monde, un palier en fait atteint depuis le 28 février dernier. On ignore les raisons pour lesquelles l'équipe a attendu autant de temps, si ce n'est éventuellement l'envie sur le coup de ne pas sortir les confettis pendant que leurs voisins ukrainiens subissent une guerre…Toujours est-il que les applaudissements sont de mise quand on se rend compte que ce deuxième épisode a fait en un seul mois ce que le premier a effectué en six, le communiqué se permettant d'ajouter d'ailleurs quea depuis dépassé les 20 millions.