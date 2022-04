La nouvelle recruteuse de Naughty Dog tease des plans pour Uncharted La nouvelle recruteuse de Naughty Dog tease des plans pour Uncharted

A une époque, Naughty Dog avait déclaré ouvertement en avoir terminé avec la saga Uncharted, plus précisément après Uncharted : The Lost Legacy, laissant néanmoins Sony s'occuper de trouver un autre studio si l'envie s'en faisait sentir.



Puis il y eu Uncharted : Legacy of Thieves Collection, le succès cinéma du premier film, et le directeur créatif Shaun Escayg qui nous balançait récemment qu'il ne « fallait jamais dire jamais » quant à la possibilité d'un nouvel épisode au cœur des Dogs.



Et effectivement, la porte s'ouvre de plus en plus quand VGC repère l'arrivée de Christina-Marie Drake McBrearty dans le studio comme recruteuse principale, mettant à jour son compte LinkedIn en déclarant être très contente de « pouvoir constituer de futures équipes non seulement pour ce nouveaux projets, mais aussi pour constituer l'héritage de la franchise Uncharted ».



A suivre comme on dit, et si confirmé, on peut se demander si les Dogs ne seraient pas tentés de reprendre les idées de Jeff Ross (réalisateur de Days Gone) qui à l'époque de ses travaux chez Sony Bend voulait créer une préquelle où l'on jouerait un Sully « jeune ».