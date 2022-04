Vicarious Visions est désormais ''mort'' Vicarious Visions est désormais ''mort''

C'était annoncé et désormais acté : le bon vieux studio Vicarious Visions est théoriquement mort, absorbé par Blizzard avec ses 200 employés pour venir en renfort sur des titres en attente, du genre Overwatch 2, l'éternel suivi de World of Warcraft, ou encore bien évidemment Diablo IV, sur lequel la boîte a une certaine expérience : c'est Vicarious qui était derrière Diablo II : Resurrected.



Le site du studio n'existe plus, et le compte Twitter a lâché son ultime tweet de remerciements, laissant une pointe de tristesse pour ce nom emblématique, d'autant plus quand les dernières années ont été marquées par les succès de Crash Bandicoot Trilogy et Tony Hawk's Pro Skater 1+2.



Ironie de la situation : la décision a été prise avant même le rachat signé de Microsoft, eux qui souhaitaient justement un retour à la liberté créative pour ne pas se contenter essentiellement de Call of.