Après Bend, le réalisateur Jeff Ross (Days Gone) rejoint les rangs de Crystal Dynamics

Après avoir quitté Bend Studio, légèrement dégoutté par le refus de Sony de lui laisser développer Days Gone 2, le réalisateur Jeff Ross annonce qu'il vient de poser ses valises chez Crystal Dynamics, le studio de Square Enix qui fait décidément l'actualité en ce moment entre la collaboration avec Microsoft pour le retour de Perfect Dark, et pas plus tard qu'hier l'annonce du nouveau Tomb Raider, sous Unreal Engine 5.



De quoi oublier une certaine mauvaise passe (vous vous souvenez de Marvel's Avengers ?) et reste à voir quelle place trouvera Ross au milieu de ces chantiers, sachant que le studio continue de recruter du monde.