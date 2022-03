Charts Japon : Kirby explose son record

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 21 au 27 mars 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Un peu d'ambition pour la petite boule rose donne les résultats voulus, et peut-être même supérieurs aux attentes : avec 380.060 ventes (hors dématérialisé !),explose le record de la franchise coté lancement, loin devant(DS) et ses 260.000.Hormis cela, constatons le faible lancement de, moins grave tout de même que le T-RPGsorti dans l'anonymat, et enfin le petit coucou de, aujourd'hui proche des 2 millions sans même inclure les ventes eShop.Enfin, le point hardware marquera un boost bienvenu de la PlayStation 5 (lui permettant de repasser devant le cycle de la PS4 au même stade), tandis que la Xbox Series s'effondre après de belles performances depuis le début d'année.