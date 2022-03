Charts Japon : Stranger of Paradise - Final Fantasy Origin, discret même sur ses terres

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 14 au 20 mars 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et c'est une semaine bien faiblarde avec comme unique entrée majeure, vainqueur par défaut vu la faiblesse du calendrier : 47.000 unités environ, soit deux fois moins que le premierde la même team, et ce malgré l'apport de la licence phare de Square Enix. Pour vous donner une idée, c'est inférieur à. Voilà.Concernant le hardware, c'est la routine, et hors stock surprise de la New Gen, la prochaine étape restera le moment où la Switch passera devant le total de la 3DS.