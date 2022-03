Malgré les retours (et le flop), Square Enix ne compte pas abandonner Babylon's Fall Malgré les retours (et le flop), Square Enix ne compte pas abandonner Babylon's Fall

On le sentait mal et on peut dire que Babylon's Fall a dépassé toutes les craintes en s'étant octroyé à ce jour la pire note Metacritic pour un jeu PlayStation 5 depuis le lancement de la console, tout en ayant fait un flop jusqu'au PC : le titre n'a jamais dépassé les 500 joueurs en simultané selon le référencement SteamDB.



De quoi compromettre l'avenir de ce qui est voulu comme un jeu à suivi ? Pas selon Square Enix qui annonce qu'aucun changement de plan n'est à l'ordre du jour et que non seulement la deuxième Saison est « pratiquement terminé », mais que le travail sur la troisième a déjà débuté dans les locaux de PlatinumGames.



Plus tôt dans la semaine, l'équipe a d'ailleurs rassuré sur le fait que le titre bénéficierait prochainement de tout un tas de modifications face aux retours de la communauté, dont :



- Réduction de la santé ennemi (afin de pouvoir apprécier l'expérience en solo)

- Rééquilibrage dans les combats

- Améliorations graphiques

- Nouvelles options d'accessibilité

- Meilleure optimisation coté PC



Tout cela en plus du contenu gratuit des différentes saisons (hors skins dans les Pass), ce qui n'empêchera pas de se poser des questions sur la viabilité du modèle économique, et que l'odeur d'un futur transfert en F2P se fait de plus en plus sentir. Comme bien d'autres avant lui.