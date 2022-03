Charts Japon : Elden Ring, Triangle Strategy et Gran Turismo 7 résistent

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 7 au 13 mars 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.En attendant le bilan de sorties « plus ou moins » majeures commeet surtout le nouveau, c'est la tranquillité avec deux nouveautés qui serviront uniquement à arrondir la fin de mois de Bandai Namco et Square Enix, pendant que se poursuivent les bonnes performances deetSur le hardware, la Switch fait quasiment le même score qu'au précédent rapport, là où la PlayStation 5 chute lourdement, à l'inverse de la Xbox Series se permettant un petit boost. Notons que pour cette dernière, c'est comme d'habitude la Series S qui comble le manque de stock (elle représente plus de 1500 ventes).