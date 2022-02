Babylon's Fall : une démo avant la sortie, et un point sur le système de Battle Pass Babylon's Fall : une démo avant la sortie, et un point sur le système de Battle Pass

Après les phases de bêta, Babylon's Fall aura droit à une « vraie » démo jouable le 25 février sur PlayStation 5 et PlayStation comme vient de l'annoncer Square Enix, laissant une nouvelle fois de cotés les joueurs PC qui de toute façon accueilleront le jeu complet en même temps que les autres le 3 mars prochain (via Steam).



La démo en question proposera le didacticiel et le début de l'aventure, avec l'accès au mode coop à 4, et (ça fait toujours plaisir) la possibilité de transférer sa progression vers le jeu final.



On a également appris dans le cadre du suivi, car c'est un jeu à service on rappelle, qu'un Battle Pass sera disponible chaque saison, chacune durant à peu près 3 mois (la première dès le début de la démo, et jusqu'au 31 mai). A l'instar des autres jeux du genre, nous aurons droit à deux types de paliers, donc le coté gratuit et celui payant, mais notez que pour la Saison 1, le Pass sera gratuit pour tous.



Pour les saisons suivantes, il faudra juste retenir que les paliers gratuits offriront uniquement des boosts d'xp et de la monnaie in-game, tandis que le Pass payant donnera en plus accès à tout ce qui touche aux skins (tenues, emotes, animations de victoire, etc).