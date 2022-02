[Rumeur] Resident Evil 4 Remake sera (enfin) présenté dans le courant de l'année [Rumeur] Resident Evil 4 Remake sera (enfin) présenté dans le courant de l'année

Toujours aucune officialisation pour le remake de Resident Evil 4 (que même Shinji Mikami attend avec impatience) mais de nouvelles rumeurs, cette fois via les sources renseignées du site Fanbyte, que l'on vous résume de suite :



- Le titre sera officialisé et dévoilé dans le courant de l'année.

- Comme précédemment évoqué, M-Two était derrière le remake avant d'être débouté par Capcom suite aux retours mitigés de Resident Evil 3 Remake.

- C'est donc la team interne de Capcom qui s'en chargera, celle derrière Resident Evil 2 Remake.

- M-Two garde néanmoins une place de soutien et une partie des travaux déjà effectuée a été maintenue.

- Autre confirmation : Capcom ne veut plus d'un remake « strict » mais une expérience légèrement différente de l'original. En simple exemple, l'introduction (l'arrivée de Léon au village) ne sera pas de jour mais de nuit.



Enfin, petite anecdote : Capcom espérait qu'en confiant de base le projet à M-Two, Shinji Mikami rejoindrait son pote Tatsuya Minami pour prendre le chantier en main. Malheureusement pour un peu tout le monde, si Mikami était intéressé, il a préféré refuser, estimant qu'il ne pouvait laisser Tango Gameworks derrière lui.