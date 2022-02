Variety : les droits d'exploitation du Seigneur des Anneaux bientôt mis à la vente Variety : les droits d'exploitation du Seigneur des Anneaux bientôt mis à la vente

Les sources très renseignées de Variety nous apprennent qu'une tentative de vente va bientôt avoir lieu et pas des moindres : on parle tout de même de tout ce qui concerne la franchise Le Seigneur des Anneaux, avec donc une cessation des droits par Saul Zaentz Co. (détenteur de la série depuis une cinquantaine d'années).



Jusqu'à présent, on associait naturellement Le Seigneur des Anneaux à la Warner, aussi bien que pour les six films qu'une partie des jeux, mais Saul Zaentz Co. estime qu'il est aujourd'hui l'heure de passer par une boîte à même de pousser à nouveau l'univers de Tolkien.



Des questions se posent donc autour du jeu Le Seigneur des Anneaux : Gollum qui on imagine verra tout de même le jour après une poignée de mains, tandis que la nouvelle série TV sur Amazon Prime n'est pas concernée par l'affaire puisqu'une série TV long format devait passer uniquement par l'approbation de la Tolkien Estate. Néanmoins, et toujours selon Variety, c'est peut-être justement Amazon qui serait le plus intéressé pour un rachat des droits complets, soit environ 2 milliards de dollars à placer sur la table.