Finalement, les Call of Duty continueront de sortir sur supports PlayStation

Désormais détenteur d'Activision Blizzard (ou disons que l'accord sera prochainement signé de manière officielle), Microsoft vient de placer le mot final concernant l'avenir de la franchise Call of Duty, et ce n'était pas celui que l'on croyait : quoi qu'il arrive et même après la fin du partenariat engagé avec Sony (donc jusqu'à l'épisode de fin 2023), la franchise continuera de sortir sur supports PlayStation. Point.



Ce sera d'ailleurs également le cas d'autres « séries populaires » (Crash Bandicoot ? Diablo ?) et la Switch est également concernée par cette volonté de ne pas miser totalement sur les exclusivités PC/Xbox.



Une relative générosité qui n'est, selon certains analystes, pas forcément du choix de Microsoft face aux lois US autour des abus de position dominante, et il est logique que si les tentatives d'exclusivités autour des productions Bethesda ne bouleverse pas totalement le marché (une énorme part des ventes reste sur PC), transformer Call of Duty en exclusivité PC/Xbox grâce à un gros chèque de 69 milliards de dollars pourrait ne pas être du goût des autorités de régulation qui doivent justement analyser en détails ce rachat avant validation.