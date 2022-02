Batman Arkham Collection repéré sur Switch Batman Arkham Collection repéré sur Switch

Habituellement, on ne prête pas trop attention aux bases de données de revendeurs, surtout vu les fantaisies qu'on y trouve parfois, mais on garde un œil sur le grossiste WT&T, celui qui a révélé avant l'heure les portages Switch de The Witcher 3 puis Assassin's Creed : The Ezio Collection, et qui annonce cette fois l'arrivée de Batman Arkham Collection sur l'hybride de Nintendo pour la dernière semaine du mois d'août.



Une compilation disponible sur les autres supports depuis plus de 2 ans et qui incluait les trois épisodes principaux, soit Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City et Batman Arkham Knight, tandis que le mal-aimé mais pourtant sympa Batman Arkham Origins restera dans un vieux tiroir.



Cela fera toujours un jeu Rocksteady (au moins dans ses bases) cette année, Suicide Squad ayant selon des sources sûres toutes les chances d'être reporté en 2023.