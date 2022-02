Sony veut aussi aider Bungie dans ses souhaits de pousser ses franchises en cross-média Sony veut aussi aider Bungie dans ses souhaits de pousser ses franchises en cross-média

On ne sait pas encore très bien ce que Sony compte faire de Bungie (racheté 3,6 milliards de dollars) si ce n'est étendre l'influence PlayStation au-delà du cadre habituel tout en poussant sa nouvelle politique de jeux à service, mais il restait un dernier point sur lequel Hiroki Totoki, directeur de Sony, souhaitait revenir.



Car avec une licence comme Destiny et potentiellement la prochaine à venir, il y a de quoi viser autre-chose que le simple aspect JV. Des prétentions souhaitées par Bungie un temps sans en avoir les ressources nécessaires, ce qui est désormais de l'histoire ancienne avec le soutien des multiples branches de Sony, Totoki estimant pouvoir aider Bungie à transposer ses licences chez Sony Pictures, Sony Music et bien entendu PlayStation Productions



Plus personne ne s'étonnerait de voir un jour l'annonce d'un film Destiny, rejoignant les adaptations de Uncharted, Ghost of Tsushima, Twisted Metal ou encore la très attendue série TV The Last of Us en partenariat avec HBO.