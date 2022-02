Ghostwire Tokyo : la date se confirme Ghostwire Tokyo : la date se confirme

Décidément la date du 24 mars pour Ghostwire : Tokyo semble être la bonne même si ce n'est toujours pas officielle : après une apparition sur le PS Store, c'est aujourd'hui le site « Rock, Paper, Shotgun » qui, en livrant à l'avance une preview censée paraître en fin de semaine, a confirmé l'information (aussi bien sur PC que PlayStation 5).



On apprend du coup que le titre possède une ambiance façon films des années 90, version « cool, étrange et inhabituel », avec Akito qui va partir dégommer des vilains yokais à travers Tokyo, lui-même étant aidé par l'esprit d'un ancien chasseur de démons.



Plus d'informations et du gameplay tomberont le 4 février.