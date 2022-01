Destruction AllStars : un nouvel indice pour un potentiel passage en free-to-play

Ce mercredi,a accueilli une énorme MAJ pleine d'ajustements sur la quasi-intégralité des aspects, sans que le plus important ne soir évoqué. Quelques utilisateurs de Reddit ont en effet découvert durant la courte période de maintenance que le nom des défis ont été temporairement modifiés avec le préfixe « F2P », laissant entendre un potentiel futur passage en free-to-play, relançant d'ailleurs la rumeur sur le sujet.Il n'y aurait rien d'étonnant à cela puisque passé la période d'offre PS Plus, l'audience du jeu s'est totalement écroulé sans que la drastique baisse de prix (de 70 à 20€) ne change grand-chose pour le bébé de Lucid Games.A suivre et pour les curieux, VGC a répertorié (en anglais) le gros Patch Note de la MAJ en question,