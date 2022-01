Charts Japon : la (très) lente transition

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 10 au 16 janvier 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Retour au calme comme on dit avec des chiffres en baisse, n'empêchant pas Nintendo de dominer de la tête et des épaules le marché, chose qui ne devrait pas changer ce mois-ci puisque l'unique sortie majeure est un jeu Switch et pas des moindres :Pour le hardware, même topo malgré une évolution générationnelle assez logique : la Switch est en baisse par rapport à l'année dernière à la même période (650.000 en 2021) là où la PlayStation 5 est en hausse (29.000 l'année dernière). La gamme Xbox Series également d'ailleurs, ce qui n'était pas difficile puisqu'en absence totale de stocks, elle avait fait 403 ventes les deux premières semaines de janvier 2021.