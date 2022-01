Activision : Spencer souhaite plus de liberté créative (et de moyens) pour les différents studios

Toujours dans l'affaire Activision Blizzard et toujours pour rester dans les nouvelles déclarations de Phil Spencer, le boss de Microsoft Gaming répond aux propos de Bobby Kotick en affirmant avoir effectivement le souhait de laisser beaucoup plus de liberté créative à ses quelques studios fraîchement acquis, et donc en gros quene devrait plus être l'un des rares représentants de l'actualité chez ce désormais ancien éditeur tiers.Plus exactement, Spencer indique être impatient de discuter avec les différentes équipes et augmenter les ressources et le nombre d'employés pour voir revenir d'anciennes franchises qu'il a lui même apprécié à l'époque, avec notammentmais également, FPS où la magie remplaçait les gros guns, pondu en collaboration par Raven Software… et id Software, tous désormais entre les mains de Microsoft.