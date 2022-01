Dans la foulée du rachat d'Activision, Sony perd 20 milliards de dollars en valeur boursière Dans la foulée du rachat d'Activision, Sony perd 20 milliards de dollars en valeur boursière

Même si la bourse n'est généralement faite que de courbes, il faut quand même noter les faits marquants et le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft a eu une conséquence directe sur la valeur de Sony : les actions à Tokyo ont chuté de 13 % ce mercredi (plus grosse chute depuis 2008), soit 20 milliards de dollars d'évaluation envolés le temps de quelques heures.



En cause, évidemment, la crainte pour les actionnaires d'un ressenti sur la longueur face à une éventuelle perte de la franchise Call of Duty sur supports PlayStation, même si rien n'est encore annoncé sur le sujet pour le moment.