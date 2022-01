Death Stranding : Director's Cut confirmé sur PC Death Stranding : Director's Cut confirmé sur PC

Sans aucune surprise vu l'éloquent leak de ce matin, Death Stranding : Director's Cut sortira bien sur PC, plus précisément sur Steam et l'Epic Games Store, et ce pour le printemps 2022.



L'information a été confirmée par 505 Games qui se permet de mentionné comme prévu la compatibilité avec la technologie Intel XeSS, et faute d'en savoir davantage pour le moment, on repartira juste avec le fait que les bonus Half Life et Cyberpunk 2077 seront toujours disponibles si vous achetez le jeu sur la plate-forme de Valve.